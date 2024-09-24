Депутат ГД попросил признать деятельность Совета Европы нежелательной

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил прокуратуру признать деятельность Совета Европы (СЕ) нежелательной в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он считает, что Совет Европы полностью «деградировал как демократическая площадка и не имеет права быть органом, представленным в России». Кроме того, по словам депутата, все решения СЕ имеют антироссийский характер и несут угрозу конституционному строю.

Луговой направил запрос на имя Генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку «откровенно русофобской политики» Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории России.

В 2023 году генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич потребовала привлечь Россию к ответственности за ее действия на Украине, для этого она, в том числе, предложила создать единый реестр исков против Москвы.

Совет Европы (СЕ) основан в 1949 году, это одна из наиболее авторитетных международных межправительственных организаций европейского континента, обеспечивающая площадку межгосударственного сотрудничества по широкому спектру вопросов. В его состав входят 46 государств. Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.