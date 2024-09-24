СМИ узнали о новой должности Артема Жоги

Председатель парламента ДНР Артем Жога прошел финальные согласования в Кремле на пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников заявил, что Жога уже находится у главы администрации президента Антона Вайно. Потом его ждет встреча «выше». По его данным, указ о назначении якобы уже подписан. Другой источник заявил, что тоже слышал про подписание документа, однако пока не видел его. На портале правовой информации указ главы государства пока не опубликовали.

О возможном назначении Жоги полпредом информационное агентство впервые сообщило 18 сентября. 49-летний политик до 2014 года занимался бизнесом, а после вместе с сыном Владимиром вступил в разведывательный батальон «Спарта», участвовавший в боевых действиях в Донбассе. В 2022 году Жога возглавил «Спарту» после гибели своего сына. В мае того же года он получил звезду Героя России.

Пока еще действующий полпред Владимир Якушев якобы переходит в Совфед. Кроме того, в ближайшее время он может стать секретарем генсовета «Единой России».