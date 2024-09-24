Песков высказался об ужесточении наказания за оскорбления чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение лишать людей свободы за оскорбление представителей власти. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля отметил, что критика и оскорбления — это разные вещи.

Ранее правительство поддержало поправки к УК РФ, разработанные главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Они предлагают дополнить ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) новым положением об ответственности за подобные деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ. Документ предполагает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на тот же срок.

Песков в разговоре с прессой заявил, что власть «не должна и не может быть свободной от критики», однако она должна идти именно со стороны людей.

«Потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям. Они служащие, госслужащие», — сказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что критика не равна оскорблениям. По его словам, это разные понятия.