Песков прокомментировал конфликт в Ливане

Эскалация ситуации между Ливаном и Израилем опасна полной дестабилизацией на Ближнем Востоке, и это беспокоит Россию.

Об этом во вторник, 24 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это, конечно, событие, которое потенциально чрезвычайно опасно, — указал представитель Кремля.

Он также рассказал, что возможными последствиями могут стать «расширение конфликта, полная дестабилизация региона» Ближнего Востока, передает ТАСС.

Кроме того, он поделился, что урегулирование на Ближнем Востоке монополизировано «одной из стран», и перспектив деэскалации не прослеживается.

Израильские вооруженные силы сообщили о запуске около десяти снарядов с территории Ливана, которые были нацелены на северные районы страны, включая Изреельскую долину в Нижней Галилее.

Израильские военно-воздушные силы за один день нанесли удары по 290 объектам в Ливане, среди которых были тысячи ракетных установок радикального движения «Хезболла». Об этом сообщили в пресс-службе армии.

20 сентября армия Израиля подтвердила, что провела прицельную атаку в Бейруте, где, по словам свидетелей, в южном пригороде столицы Ливана прогремели три мощных взрыва.