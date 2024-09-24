Названы просьбы Украины на предстоящей Генассамблее ООН

Украина попросит у Запада еще больше ракет и авиации для ударов по России на предстоящей Генассамблее ООН, считает военный эксперт Василий Дандыкин. News.ru

Почти вся ГА ООН в этом году посвящена украинскому вопросу, в том числе к обсуждению привлекают страны с нейтральной позицией и союзников России, напомнил специалист. «Конечно, Зеленский будет просить разрешение на удары вглубь России, ракеты и еще больше авиации», — убежден Дандыкин. Основной упор будет сделан на ракеты США ATACMS, которыми уже наносились удары по Крыму и Севастополю, а также на Storm Shadow и Sculp. Также у киевских властей есть намерение уговорить канцлера Германии Олафа Шольца на поставку Taurus, считает эксперт. Газета.Ru

Ранее в Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня 79-й сессии ГА ООН. ТАСС