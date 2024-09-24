Песков объяснил, когда закончится СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей России в СВО является безальтернативным. Это утверждение было сделано в контексте обсуждения заявлений президента Украины Владимира Зеленского о необходимости дополнительной поддержки для страны и возможном приближении конца боевых действий.

«Любая война так или иначе завершается миром, но для нас безальтернативными являются достижение наших поставленных целей», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.

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Он также добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе.