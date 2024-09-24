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Ассоциация МСУ запускает обсуждение нового закона о местном самоуправлении

Всероссийская ассоциация местного самоуправления (ВАРМСУ) запустила сбор предложений по корректировке муниципального законодательства. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ассоциация МСУ запускает обсуждение нового закона о местном самоуправлении
© varmsu.ru

23 сентября глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что законопроект об организации местного самоуправления в системе публичной власти готовятся принять во втором и третьем чтениях до конца 2024 года.

"Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления начала сбор предложений по корректировке муниципального законодательства. В формате муниципального диалога обсуждаются, в частности, вопросы перераспределения полномочий при переходе на одноуровневую систему управления, а также правовое закрепление органов местного самоуправления в системе публичной власти", - сказано в сообщении.

Поясняется, что в обсуждении принимают участие представители всех регионов России. По словам сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой, сбор инициатив и предложений с мест позволит сделать законопроект максимально функциональным.

"Муниципалы перестали быть сторонними наблюдателями, они полноценные участники процесса, вовлеченные в законотворческую деятельность. Здесь и сейчас мы создаем механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо жителей", - приводит слова Гусевой пресс-служба ассоциации.

Ассоциация развития местного самоуправления была учреждена как национальная в мае 2019 года и переименована во всероссийскую в декабре 2019 года. В настоящее время в ее состав входят все 89 региональных ассоциаций - Советы муниципальных образований субъектов РФ. С июля 2024 года ВАРМСУ законодательно получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения.

Политика
Ирина Гусева
Павел Крашенинников
Конституционный комитет Госдумы
Москва
Россия