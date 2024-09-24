Ассоциация МСУ запускает обсуждение нового закона о местном самоуправлении

Всероссийская ассоциация местного самоуправления (ВАРМСУ) запустила сбор предложений по корректировке муниципального законодательства. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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23 сентября глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что законопроект об организации местного самоуправления в системе публичной власти готовятся принять во втором и третьем чтениях до конца 2024 года.

"Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления начала сбор предложений по корректировке муниципального законодательства. В формате муниципального диалога обсуждаются, в частности, вопросы перераспределения полномочий при переходе на одноуровневую систему управления, а также правовое закрепление органов местного самоуправления в системе публичной власти", - сказано в сообщении.

Поясняется, что в обсуждении принимают участие представители всех регионов России. По словам сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой, сбор инициатив и предложений с мест позволит сделать законопроект максимально функциональным.

"Муниципалы перестали быть сторонними наблюдателями, они полноценные участники процесса, вовлеченные в законотворческую деятельность. Здесь и сейчас мы создаем механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо жителей", - приводит слова Гусевой пресс-служба ассоциации.

Ассоциация развития местного самоуправления была учреждена как национальная в мае 2019 года и переименована во всероссийскую в декабре 2019 года. В настоящее время в ее состав входят все 89 региональных ассоциаций - Советы муниципальных образований субъектов РФ. С июля 2024 года ВАРМСУ законодательно получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения.