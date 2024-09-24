Симоньян назвала компанию Meta* «левой задней ногой» Запада

Безвозвратное удаление Meta* контента RT и медиагруппы «Россия сегодня» было ожидаемо, так как компания давно стала «левой задней ногой западных спецслужб». Об этом заявила «Комсомольской правде» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

13 сентября США ввели новые санкции против российских медиахолдингов МИА «Россия сегодня» (агентства РИА Новости и Sputnik), АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО «Евразия». В Госдепе отметили, что Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах именно из-за деятельности российских журналистов. А главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя санкции США против медиагруппы, заявила, что «не зря прожила жизнь».

В свою очередь компания Meta* заблокировала на своих платформах (Facebook*, Instagram*) аккаунты RT и медиагруппа «Россия сегодня», контент удален безвозвратно и обжалование блокировки не предусмотрено.

«То, что сделала Мета*… Это предсказуемо. Они еще два года назад запретили наши англоязычные аккаунты. Сейчас вот арабоязычный, испаноязычный, аккаунты Sputnik на разных языках. Грустно, что они плюют в душу аудитории. (…) Но Мета* на подписчиков наплевать, они давно стали левой задней ногой спецслужб и того, что в Америке называется дипстейт», - заметила Маргарита Симоньян.

Она также пообещала, что российские журналисты найдут другие способы работать, доносить информацию до своей аудитории и реализовывать «план Б».

* — корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России