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Симоньян назвала компанию Meta* «левой задней ногой» Запада

Безвозвратное удаление Meta* контента RT и медиагруппы «Россия сегодня» было ожидаемо, так как компания давно стала «левой задней ногой западных спецслужб». Об этом заявила «Комсомольской правде» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян назвала компанию Meta* «левой задней ногой» Запада
© РИА Новости

13 сентября США ввели новые санкции против российских медиахолдингов МИА «Россия сегодня» (агентства РИА Новости и Sputnik), АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО «Евразия». В Госдепе отметили, что Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах именно из-за деятельности российских журналистов. А главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя санкции США против медиагруппы, заявила, что «не зря прожила жизнь».

В свою очередь компания Meta* заблокировала на своих платформах (Facebook*, Instagram*) аккаунты RT и медиагруппа «Россия сегодня», контент удален безвозвратно и обжалование блокировки не предусмотрено.

«То, что сделала Мета*… Это предсказуемо. Они еще два года назад запретили наши англоязычные аккаунты. Сейчас вот арабоязычный, испаноязычный, аккаунты Sputnik на разных языках. Грустно, что они плюют в душу аудитории. (…) Но Мета* на подписчиков наплевать, они давно стали левой задней ногой спецслужб и того, что в Америке называется дипстейт», - заметила Маргарита Симоньян.

Она также пообещала, что российские журналисты найдут другие способы работать, доносить информацию до своей аудитории и реализовывать «план Б».

* — корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России