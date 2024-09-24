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В Крыму назвали апокалипсисом «план победы» Зеленского

План украинского лидера Владимира Зеленского по решению конфликта на Украине «сродни апокалипсису», его реализация чревата не только глобальным конфликтом, но и «концом мира».

В Крыму назвали апокалипсисом «план победы» Зеленского
© globallookpress.com

Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле», - подчеркнул он.

Сообщалось, что так называемый план победы, который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта.

По информации издания, одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Речь идет об обязательствах, аналогичных тем, которые страны — члены НАТО берут на себя при принятии в организацию новых государств.

Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. О каком именно оружии идет речь, в материале не уточняется.

Четвертым пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

По мнению американского миллиардера Дэвида Сакса, «план победы» украинского лидера может привести лишь к началу третьей мировой войны. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь называл «план победы» Зеленского опасной авантюрой, которая лишь усугубит украинский конфликт.

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