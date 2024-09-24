В России захотели ужесточить наказание за оскорбление представителей власти в сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на находящийся в распоряжении редакции проект поправок к Уголовному кодексу (УК).

Документ предполагает внесение изменений в статью 319 УК, которая предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.

Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму 24 сентября

Действующая редакция УК предусматривает три вида наказания — штраф, обязательные работы и исправительные работы.