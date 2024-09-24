Миссия России в ООН: Ближний Восток и Газа будут в центре внимания ГА

Кризисы на Ближнем Востоке и, в частности, война в Газе будут в центре внимания в ходе общих прений на высокой неделе, несмотря на попытки ряда стран переключить внимание на Украину.

Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я абсолютно уверен, что, конечно же, вопросы Ближнего Востока и Газы будут в центре внимания большинства выступлений в ходе общих прений, независимо от того, как другие будут пытаться переключить внимание на Украину», — отметил он.

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Ранее Полянский заявил ранее, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт множество встреч на высокой неделе Генассамблеи ООН.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк, где выступит на неделе высокого уровня в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.