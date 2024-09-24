Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости назвал Лондон главным противником мира по украинскому кризису.

По его словам, Великобритания играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине.

«Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной», — сказал Полянский.

Дипломат отметил, что подобную позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что военный конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году «и далее».

Также лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен выразил мнение, что Великобритания станет участницей украинского конфликта, если Киев получит разрешение на удары по России ракетами Storm Shadow.