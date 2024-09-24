$92.92+0.34103.22-0.16
Почта

Полянский назвал Лондон главным противником мира по украинскому кризису

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости назвал Лондон главным противником мира по украинскому кризису.

Полянский назвал Лондон главным противником мира по украинскому кризису
© ТАСС

По его словам, Великобритания играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине.

«Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной», — сказал Полянский.

Дипломат отметил, что подобную позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что военный конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году «и далее».

Также лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен выразил мнение, что Великобритания станет участницей украинского конфликта, если Киев получит разрешение на удары по России ракетами Storm Shadow.

Политика
Борис Джонсон
Дмитрий Полянский
ООН
Лондон
Киев
Стамбул
Украина