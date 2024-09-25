Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Как сообщает корреспондент ТАСС, правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.

Выступление Лаврова на Генассамблее запланировано на 28 сентября. В предстоящие дни он примет участие в нескольких двусторонних и многосторонних встречах высокого уровня, включая мероприятия в рамках ОДКБ, БРИКС, Группы двадцати, а также по линии Группы друзей по защите Устава ООН.