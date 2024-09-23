МИД России заявил о важности ООН в многополярном мире

Россия придерживается позиции, что Организация Объединенных Наций (ООН) должна играть центральную роль координатора в многополярном мире. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, его слова приводит РФ при ООН.

«Мы считаем, что ООН должна играть центральную координирующую роль в нашем многополярном мире, сближая позиции стран-членов организации на пути поиска ответов на глобальные вызовы», — сказал дипломат.

Он отметил, что сейчас мир сталкивается с беспрецедентными вызовами. По словам Вершинина, важность роли ООН в том, что она должна решать конфликты с учетом интересов всех сторон.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне ударов Израиля по Ливану выразил обеспокоенность большим числом жертв среди мирных жителей.