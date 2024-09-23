Россия выступила против форсирования процесса ядерного разоружения

Россия выступает против форсирования процесса ядерного вооружения и считает подобные идеи нереалистичными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, дипломат сделал заявление в ходе выступления на Саммите будущего в штаб-квартире ООН.

«Выступаем против форсирования ядерного разоружения. На фоне игнорирования принципа равной и неделимой безопасности подобные идеи носят откровенно нереалистичный, если не сказать деструктивный, характер», — подчеркнул Вершинин.

Журналисты пояснили, что ранее Генассамблеей ООН был принят так называемый «Пакт будущего». Этот документ, по их словам, призывает мировое сообщество решить все текущие мировые проблемы, завершить конфликты, победить нищету и голод.

«Пакт будущего» поддержали 143 страны, семь государств проголосовали против, 15 — воздержались. Среди голосовавших против — Белоруссия, Иран, КНДР, Никарагуа, Россия, Сирия и Судан.