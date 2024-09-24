Володин: ГД приступила к рассмотрению проекта о запрете пропаганды чайлдфри

Государственная дума во вторник, 24 сентября, ввела обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении.

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— Разница выплачивается работнику за все дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, не использованные им в период трудовой деятельности у данного работодателя, — говорится в тексте документа.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс России. Отмечается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

Также 24 сентября Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности мобилизованных подсудимых или заключивших контракт о прохождении военной службы. Аналогичный механизм предлагается распространить на осужденных, приговор которых был вынесен, однако не вступил в законную силу.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Также стало известно, что 24 сентября в Государственную думу планируется внести законопроект о запрете движения чайлдфри в России.