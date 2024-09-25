РФ и КНР не дадут превратить реформу СБ ООН в "опасные игры"

Ряд государств хотят искусственно форсировать реформу Совета Безопасности ООН, Москва и Пекин не дадут превратить этот процесс в "опасные игры". Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Он обратил внимание, что некоторые страны призывают поскорее поставить вопрос о реформе Совбеза на голосование в Генеральной Ассамблее ООН. Чтобы реализовать эти изменения, понадобится одобрение от 2/3 стран - членов организации. Но, по словам Лаврова, РФ и Китай добиваются общего согласия вместо того, чтобы разделять ООН.

"Это означает, что хотят сделать шаг, который, если он будет успешным, приведет к тому, что 1/3 стран, которые уважаемые, которые вносят вклад в деятельность экономических органов ООН, в оказание гуманитарного содействия различным странам, которые вносят вклад своими контингентами в миротворчество, они будут маргинализированы в этой реформе. И для них, для этой 1/3, если вдруг такое решение пройдет, легитимность Совета Безопасности упадет, а не укрепится. Поэтому это очень опасные игры. И мы делаем все, кстати, вместе с Китайской Народной Республикой, которая полностью разделяет наш подход о необходимости вырабатывать общее согласие, а не навязывать кому-то какие-то решения", - пояснил министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что спешка в этом вопросе неуместна, поскольку вокруг темы реформирования Совбеза сталкиваются национальные интересы, соображения национального престижа, степени влияния в том или ином регионе. "2/3 - это не общее согласие, это, в общем-то, раскол", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что в числе сторонников реформы Совбеза есть те, кто настаивает на увеличении количества мест постоянных членов. Инициаторами этого процесса являются Индия, Бразилия, Германия и Япония, которые составляют "группу четырех". "А им противостоит большая группа стран, которые считают недопустимым создание новых постоянных членов и которые выступают только за то, чтобы Совет Безопасности пополнялся непостоянными членами, которые бы ротировались", - сказал министр.

Противники идеи голосования в Генассамблее объединились под названием "Объединившиеся ради консенсуса". По словам Лаврова, в этом списке состоят и средние, и крупные государства. "Я упомянул Мексику, там же и целый ряд латиноамериканских стран, многие европейские страны, которые понимают, что им рассчитывать на постоянные места не приходится", - добавил он.

Ответственность перед миром

Лавров обратил внимание, что ООН реформировалась с момента своего появления, это постоянный процесс: появлялись органы и структуры, не предусмотренные Уставом организации, включая Совет по правам человека, Комиссию по миростроительству, которая занимается переходом от действий по урегулированию конфликта к задачам по восстановлению соответствующих территорий, а также миротворческую деятельность ООН. "Она [миротворческая деятельность] достаточно серьезно развита, широко представлена. Мы в ней тоже активно участвуем, в целом ряде специальных операций. Поэтому ООН все время создает какие-то новые структуры, которые отражают перемены в реальной жизни. Я вот упомянул вопросы кибербезопасности, их же не было даже еще 20 лет назад, никто об этом и особо не задумывался", - сказал министр.

Однако основное внимание в мире уделяется реформе Совета Безопасности, поскольку этот орган является главным и играет решающую роль в вопросах войны и мира, и, помимо прочего, "это соображение национального престижа".