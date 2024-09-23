Путин дал Минобороны поручение по российскому региону

Президент России Владимир Путин по итогам визита в Республику Саха (Якутия) поручил оценить целесообразность создания в республике центра по работе с БПЛА. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, президент поручил Минобороны России совместно с исполнительными органами республики рассмотреть вопрос о целесообразности создания в регионе инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, глава государства поручил правительству в срок до 1 октября представить предложения по созданию в Якутии центра обработки данных в целях развития исследований в сфере ИИ, обратив внимание на механизмы и источники финансирования создания такого центра.

Путин отметил, что следует проанализировать опыт создания школы информационных технологий «Expo Skills» и при необходимости представить предложения по его распространению в Российской Федерации, прежде всего в Запорожье, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

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Правительству совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» необходимо рассмотреть вопрос о включении конкурса «Моя профессия – ИТ» в перечень мероприятий платформы «Россия – страна возможностей», уточнил президент.