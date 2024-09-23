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Мишустин назначил нового замглавы Минобрнауки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Грудининой на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Мишустин назначил нового замглавы Минобрнауки
© РИА Новости

Другим распоряжением глава российского кабмина освободил от данной должности Дарью Кирьянову.

«Освободить Кирьянову Дарью Борисовну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе.

До нового поста Грудинина занимала должность директора департамента управления имуществом Минобонауки.

14 сентября Мишустин назначил Григория Гурова новым руководителем Росмолодежи. Ранее он занимал пост председателя правления Движения первых.

С 2021 года Росмолодежь возглавляла Ксения Разуваева. Однако в августе назад премьер-министр удовлетворил ее просьбу об освобождении от должности, объяснив этот шаг личными семейными обстоятельствами.

Политика
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