План Владимира Зеленского является опасной авантюрой с перспективой дальнейшей эскалации конфликта, предупредил глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть «мирный план» и «план победы», они связаны друг с другом. Он добавил, что в ближайшее время обсудит свои инициативы с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и конгрессменами.

«План победы» просроченного Зеленского — опасная авантюра с перспективой дальнейшей эскалации конфликта. Это не Россия вышла из стамбульского переговорного процесса, это сделал киевский режим под патронатом англосаксов», — подчеркнул Слуцкий.

Политик отметил, что если бы Украина подписала мирный договор в марте 2022 года, военные действия завершились бы два года назад, это позволило бы сохранить сотни тысяч жизней.

По его словам, украинский лидер начал свою поездку в США с «шантажа и лжи», снова потребовал увеличить поставки вооружений, в очередной раз обвинил Москву в мнимой неготовности к переговорам.