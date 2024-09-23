В МИД назвали главную цель энергетической стратегии ЕС

На текущий момент главной целью энергетической стратегии Евросоюза является нанесение России экономического ущерба и сокращение российских поставок. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Газета.Ru

«Все остальное, включая борьбу с изменением климата, используется как «дымовая завеса» или инструментарий для достижения этой сугубо политической цели. Новый доклад Еврокомиссии (ЕК) «О положении дел в Энергосоюзе», представленный 11 сентября, лишь подтверждает это», — сказала дипломат.

Также представитель российского дипломатического ведомства заявила, что Евросоюз планирует сократить поставки российского газа, нарастив импорт сырья из-за океана.

Дипломат обратила внимание на доклад экс-главы Европейского Центробанка и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги о будущем конкурентоспособности Евросоюза, из которого следует, что по итогам 2023 года цены на газ в ЕС оказались на 345% выше, чем в США.

19 сентября генеральный директор Uniper SE Майкл Льюис заявил, что европейские энергетические компании уверены в стабильности поставок газа этой зимой. По его словам, окончание 31 декабря соглашения о транзите российского газа через Украину не окажет существенного влияния на укрепившийся рынок ЕС.