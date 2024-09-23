Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале награждение Владимира Зеленского со стороны Американской академии достижений.

Накануне академия вручила Владимиру Зеленскому «Золотую тарелку» (The Golden Plate Award) с формулировкой «за вклад в развитие человечества».

«Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной «американской академии», — предположила Захарова.

Захарова одной фразой описала шаг Запада против России

Ранее актриса Яна Поплавская отметила, что по традиции награду The Golden Plate Award вручают за вклад в развитие человечества. Она добавила, что «впервые ее вручили за геноцид».