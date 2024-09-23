Пушков заявил, что США заигрались в опосредованную войну с РФ

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проявляет значительно большую ответственность, чем администрация действующего президента-демократа Джо Байдена, которая заигралась в опосредованную войну с Россией, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Сенатор пояснил, что ранее в американской прессе появилась совместная статья Трампа и Роберта Кеннеди-младшего, в которой они выступили против разрешения Киеву наносить ракетные удары вглубь российской территории.

По мнению политиков, снятие запрета на удары создаст наибольший риск ядерной войны за последние шесть десятилетий, со времен Карибского кризиса.

«Таким образом, что бы ни говорили об импульсивности Трампа, по ключевым вопросам войны и мира он проявляет намного бОльшую ответственность и трезвость, чем администрация демократов, заигравшаяся в опросредованную войну с Россией», — подчеркнул Пушков.

Ранее Кеннеди-младший опубликовал совместную статью с Дональдом Трампом-младшим, сыном 45-го президента США.

«Нам необходимо прямо сейчас потребовать, чтобы [вице-президент США Камала] Харрис и Джо Байден изменили свой безумный милитаристский курс и начали прямые переговоры с Москвой», — призвали авторы публикации.

По словам политиков, благодаря такому подходу удастся предотвратить возможный ядерный конфликт. Они предупредили, что атомная война будет означать конец человеческой цивилизации.