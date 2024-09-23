МИД: Киев давит на российских участников судебного процесса по морскому праву

Российские участники судебного процесса по правам в Азовском и Черном морях, а также Керченском проливе подвергаются внешнему давлению со стороны Украины. Как сообщил журналистам участник слушаний в Гааге, начальник отдела правового департамента МИД России Константин Косоруков, один из методов такого давления заключается во включении агентов, представителей государства, юридических советников, адвокатов, свидетелей и экспертов в различные черные списки. RT на русском

«Одним из таких методов является включение агентов, представителей государства, юридических советников, адвокатов, свидетелей и экспертов в различные черные списки, в том числе широко известный список сайта «Миротворец», по которому совершаются убийства людей, причем как на территории Украины, так и за ее пределами, в том числе в России, - отметил он. - В нашем случае один из свидетелей в этом процессе подвергся такому давлению. В результате из-за обоснованных опасений в отношении безопасности он не смог физически присутствовать в Гааге и будет давать показания дистанционно». ТАСС

Ранее глава российской делегации в Гааге, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин заявил, что Россия считает обвинения Украины по разбирательству о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и в Керченском проливе беспочвенными и безнадежными. Lenta.ru