Названы сроки вынесения решения по спору с Киевом о морях и проливе

Международный арбитражный суд в Гааге вынесет решение по спору России с Украиной по правам в Черном, Азовском морях и Керченском проливе не ранее конца года, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Об этом пишет ТАСС.

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Суд в Гааге в понедельник, 23 сентября 2024 года, начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Кузьмин отметил, что дело находится на стадии рассмотрения по существу. Он уточнил, что решение будет принято в конце этого года или в начале следующего года.

«Потому что дело очень большое. Там огромный массив материалов, соответственно, арбитрам потребуется время для того, чтобы все изучить, проанализировать», — подчеркнул дипломат.

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Ранее Кузьмин призвал арбитраж в Гааге отклонить в полном объёме все претензии Украины в рамках дела по морям и проливу. Он уточнил, что все претензии Киева являются безосновательными, выходят за рамки юрисдикции суда и должны быть отклонены в полном объеме.