Депутат Аиткулова: Запрет пропаганды чайлдфри не коснется образа жизни россиян

Пакет законопроектов, направленный на запрет пропаганды чайлдфри, не коснется образа жизни и выбора россиян, речь идет только о запрете распространения идеологии бездетности. Об этом 23 сентября заявила член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

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Как писала «Парламентская газета», в понедельник Правительство России поддержало два законопроекта о введении запрета пропаганды «отказа от деторождения» в средствах массовой информации, интернете, фильмах и рекламе, а также о введении административной ответственности за такие действия по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. При этом в кабмине отметили, что в документе нужно уточнить понятие «отказ от деторождения».

В беседе с ТАСС Аиткулова отметила, что авторы инициативы учтут замечания, которые есть в заключении кабмина, и уточнят само понятие «отказ от деторождения».

«Обращаю особое внимание, что речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека», — отметила депутат.

Она также сообщила, что в ближайшее время парламентарии подготовят пакет законопроектов к внесению в Госдуму.