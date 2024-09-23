В МИД озвучили позицию России по ядерным испытаниям

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что инфраструктура ядерного полигона на архипелаге Новая Земля находится в полной готовности из-за шагов США. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

На прошлой неделе начальник центрального полигона Новой Земли Андрей Синицын заявил, что полигон готов возобновить ядерные испытания, если это потребуется. Как подчеркивал Синицын, испытания начнутся в любой момент, «если поступит команда».

С 1954-го по 1990 год на этом полигоне провели более сотни ядерных испытаний. На них пришлось 94 процента мощности всех произведенных СССР испытаний такого типа. После распада Советского Союза ядерные испытания там не проводились.

Рябков подчеркнул, что позиция России по поводу ядерных испытаний остается неизменной: РФ не будет их проводить, если от них воздержатся США. Он подчеркнул, что полигон на Новой Земле подготовили к испытаниям в ответ на шаги Вашингтона.