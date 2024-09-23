«Пакт будущего» ООН: Антироссийские санкции объявлены незаконными

«Пакт во имя будущего», принятый Генассамблеей ООН в ночь на понедельник 23 сентября, стал первым стратегическим документом, который согласован главной международной организацией в ХХI веке. Это произошло в ходе двухдневного «Саммита будущего» в Нью-Йорке. Подготовка Пакта велась более 9 месяцев.

В документе, емкость которого – 72 страницы, перечисляются действия государств и международных организаций, которые отныне и в будущем признаются недопустимыми. За текст проголосовали единогласно все участники Генассамблеи.

Вместе с тем, представители многих стран ООН сообщили, что они недовольны документом, который должен определять жизнь человечества в ближайшие десятилетия.

- По сути, никто из членов ООН документом не доволен, - заявил руководитель российской делегации на саммите, замглавы МИД Сергей Вершинин.

Вершинин от имени трёх стран: России, Белорусии и Никарагуа – предложил дополнения в Пакт. Они касались, в частности, недопустимости использования серийных и общедоступных средств связи и бытовой техники для организации терактов. Эта тема стала актуальной только в последние дни – после взрывов пейджеров в Ливане и Сирии.

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Поправку России поддержали КНДР, Сирия, Судан и Иран, а 143 страны, включая некоторых наших соратников по БРИКС и ШОС, проголосовали за предложение ГА ООН – не вносить данные изменения в «Пакт будущего».

О роли этого документа и о том, почему актуальная поправка не была внесена в Пакт, «Свободной Прессе» рассказал чрезвычайный и полномочный посол, профессор Московского государственного лингвистического университета Ян Бурляй.

«СП»: Ян Анастасьевич, «Пакт будущего» - это очередной «консенсусный документ», из которого ради всеобщего согласия выхолощен смысл, или – важнейший элемент мирового законодательства?

- Этот Пакт - очень важный шаг на пути к решению глобальных мировых проблем ХХI века. Но он должен сопровождаться конкретными мерами, направленными на достижение благородных целей, которые перечислены на этих 72 страницах.

В противном случае, если не будет разработан план по воплощению в жизнь указанных тезисов – Пакт так и останется 72-мя страницами красивого текста.

Мы видим, что целый ряд положений этого Пакта сейчас откровенно нарушается. В частности, в документе провозглашается недопустимость ксенофобии и расовой дискриминации. Но в ряде государств к иностранцам относятся крайне неприязненно. В том числе – и к русским.

Наблюдается негативное отношение к русскому языку, к русской культуре, к спортсменам из России в целом ряде стран и международных организаций. Это - такой позор, которого не должно быть в ХХI веке. Но мы все являемся свидетелями этого позора.

Принятие документа - главное. долгожданное событие «Саммита будущего», но форум продолжается, и есть надежда, что во второй день работы будут предложены механизмы по реализации этих благих намерений.

«СП»: Почему даже некоторые наши соратники по БРИКС не поддержали предложение России – исключить возможность применения бытовой техники и устройств связи для терактов?

- Обычный телефон может быть превращён в орудие убийства – и это недопустимо, должно быть запрещено в мировом масштабе. Этому должен быть положен конец, а иначе мы увидим жертвы среди детей и женщин, которые начнут взрываться при соприкосновении с любым смартфоном.

А с учётом развития искусственного интеллекта, который уже сейчас без участия человека может перепрограммировать всё, что захочет, – начнут взрываться телевизоры и умные микроволновые печки.

Такого рода действия должны быть запрещены по всей планете. Но почему эту поправку от России не приняли даже союзники – понятно. Огромную роль сыграли интересы транснациональных корпораций.

Вы же понимаете, что вся бытовая техника, общедоступные средства связи и коммуникационные технологии в современном мире находятся в руках не государств или политиков, а - предпринимателей.

Производство всех этих вещей приносит корпорациям, которые господствуют в этой отрасли, такие прибыли, что мы даже представить себе не можем.

Миллиарды людей в мире покупают у ТНК не по одному, а множество различных приборов – от холодильника до электросамоката, от портативного измерителя давления и сатурации – до умного дома.

Если ООН потребует у этих предпринимателей установить во все приборы антитеррористическую защиту – транснациональные корпорации будут вынуждены идти на дополнительные расходы.

К этому они абсолютно не готовы.

«СП»: Пакт признаёт незаконными те самые финансовые санкции, которые уже введены против России: заморозка счетов, отключение от таких электронных систем, как SWIFT. Россия может теперь добиваться отмены действий, объявленных ООН незаконными?

- Теоретически Россия могла этого требовать и раньше. Согласно основным документам ООН, санкции против того или иного государства может накладывать исключительно Совбез, больше никто.

Совбез ООН никаких санкций против России не вводил.

Но мало просто декларировать запрет тех или иных действий – должна быть предусмотрена и ответственность для государств-нарушителей.

Потому мы можем констатировать, что в теории Генассамблея ООН «Пактом будущего» признала большинство антироссийских санкций незаконными, но на практике - реализации благих намерений, перечисленных в документе, предстоит добиваться.