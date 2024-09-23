Гладков раскрыл план действий в случае его гибели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл, какой подготовлен сценарий на случай, если он погибнет. В интервью ИА Регнум он подчеркнул, что регион готов почти к любой ситуации.

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По словам главы области, вместе со своей командой он формирует карты риска. Из этого сейчас состоит его работа. Гладков отметил, что безопасность граждан на данный момент находится у него в приоритете.

Вячеслав Гладков рассказал, что власти работают на опережение. Благодаря этому уже удалось спасти сотни жизней. Есть у его команды и план действий, если произойдет гибель губернатора.

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«То есть, чтобы потеря руководителя управления не повлияла на скорость принятия решений при выполнении эвакуационных мероприятий или ликвидации разбора завалов одновременно большого количества домов. Поэтому (прорабатывается) автономность, сообщение, связь, анализ ситуации, автономность принятия решений и автономность действий всех оперативных групп. <…> Мы готовы к развитию фактически любой ситуации в любых условиях», - рассказал глава региона.

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