Гладков раскрыл план действий в случае его гибели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у властей региона есть планы на случай разных сценариев развития событий, в том числе его гибели. Его слова приводит РБК.

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Гладков отметил, что власти Белгородской области «всегда формируют карты риска не только по отдельному муниципальному образованию, но и всему региону», поскольку главной их задачей является «безопасность населения».

«Мы проводим учения на случай разных ситуаций: разрушение многоэтажного дома, гибель губернатора, одновременный разбор завалов большого количества домов… У нас есть добровольные пожарные дружины. Мы понимаем: если не будет связи, придётся оповещать население иначе — режем рельсы и вешаем на них трос, чтобы, в случае потери света, они извещали население об угрозе. Может быть использован колокол», — сказал он.

Также Гладков указал, что в настоящее время власти региона ведут подготовку в зиме, оснащая каждый муниципалитет запасом бензиновых и дизельных генераторов, буржуек и леса.