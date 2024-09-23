В Совфеде предупредили о последствиях поставок вооружения Украине

Каждая из стран Евросоюза (ЕС), поставляющая вооружение Киеву, ответит за себя. О последствиях поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) предупредил сенатор Владимир Джабаров, его слова приводит РИА Новости.

По словам Джабарова, «консолидированной» ответственности в этом вопросе быть не может.

«Каждый ответит за себя», — заявил член Совфеда.

ВСУ атаковали Россию ракетой ATACMS

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом «немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России».

При этом министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что ни один вид вооружений Запада не станет панацеей для Украины, которая помогла бы ей одержать победу в конфликте с Россией.