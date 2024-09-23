Песков отреагировал на заявление Макрона о переосмыслении связей с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера, заявил о том, что в будущем предстоит отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Об этом пишет ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Европе придется «переосмыслить» отношения с Россией, а также задуматься о построении «нового мирового порядка», так как нынешний «неполноценен и несправедлив».

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Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что все стремительно меняется, в том числе и архитектура безопасности Европы.

«Предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений», - заметил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в будущем этот вопрос будет предметом особой озабоченности Москвы в связи с необходимостью обеспечить законные интересы безопасности России.

В конце 2021 года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет».