В Кремле ответили на вопрос об инциденте во время испытания ракеты «Сармат»

Кремль не располагает какой-либо информацией об инциденте, якобы имевшем место во время испытания межконтинентальной ракеты «Сармат». Так на соответствующий вопрос журналистов отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных», - отметил представитель Кремля на брифинге с журналистами. ТАСС

«Я рекомендую туда обращаться», — добавил пресс-секретарь президента. Газета.Ru