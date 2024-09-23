В Кремле отреагировали на план победы Зеленского по Украине

В Кремле сдержанно относятся к слухам о том, что украинский лидер Владимир Зеленский представил в США свой план победы по Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия отреагирует, когда появится официальная информация об этом.

«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Мы изучим его, когда появится официальная информация. Пока получаем много противоречивой информации, поэтому относимся сдержанно», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Зеленский заявил, что создает план переговоров с Россией. Он сказал, что Киев должен выражать готовность к переговорам.