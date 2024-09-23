В Совфеде оценили заявление премьера Дании о красных линиях

Призыв премьера Дании Метте Фредериксен отказаться от ограничений при использовании западного оружия для ударов Украины по России «не является адекватным». Об этом заявил «Известиями» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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Киев регулярно требует от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, а также разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории. Сегодня премьер Дании заявила, что страны Запада должны отказаться от красных линий в отношении России и снять любые ограничения на использование поставляемого Украине оружия.

«В Дании еще есть люди, у которых в мозгах что-то осталось, но, судя по всему, к Фредериксен это не относится. Все те, кто говорят на тему красных линий на Западе, являются угрозой для своих народов. Вот они впадают в маразм, и рациональные функции головного мозга отключаются», - заявил Климов.

При этом он посоветовал западным политикам задуматься о том, каким может быть ответ на агрессию в отношении России.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что использование западных дальнобойных ракет против России будет означать прямое вовлечение Запада в украинский конфликт.