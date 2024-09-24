Никакого «плана победы» у президента Украины Владимира Зеленского нет, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он допускает, что может существовать набор пунктов, которые будут переписываться по мере исхода выборов в США.

«Я убежден, что никакого плана вообще нет. Возможно, существует набор пунктов, которые будут переписываться по мере исхода выборов в США. Во-первых, в интересах Украины увеличить финансирование. Во-вторых, предложить Штатам ввязаться в открытое противостояние с РФ. Собственно, ничего нового», — говорит дипломат.

При этом посол выражает уверенность, что Вашингтон ничего не воспримет из «хотелок Зеленского». Он также обращает внимание, что в украинском плане нет ни слова о развитии экономики страны.

«Киев уже потерял свою экономику. А в геополитике она существует только в военном формате. Ни в каком другом плане она Западу не интересна», — объяснил Мирошник.

Ранее британская газета The Times сообщила, что в подготовленный Зеленским «план победы» входят четыре основных пункта. Один из них, в частности, предполагает предоставление гарантий безопасности Киеву от стран Запада. Украинский лидер также рассчитывает на продолжение операции ВСУ в Курской области и поставки Киеву определенных современных вооружений. Еще одним пунктом Зеленский указал продолжение международной финансовой помощи Украине.