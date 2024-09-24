Срок внесения законопроекта о запрете чайлдфри раскрыли

Законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в Госдуму 24 сентября. Об этом сообщил член Комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, инициативу концептуально поддержало Правительство России.

Как писала «Парламентская газета», речь идет о штрафах за пропаганду отказа от рождения детей. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме назвала чайлдфри западным проектом, созданным для разрушения института семьи. По ее словам, возможность запретить данное движение в России прорабатывают специалисты Министерства юстиции.