Путин проведет встречу с министрами энергетики стран БРИКС

Президент России Владимир Путин объявил, что на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) он встретится с министрами энергетики стран БРИКС. Об этом сообщили на сайте Кремля.

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Он отметил, что во время переговоров он планирует согласовать общие принципы справедливого энергетического перехода, наметить пути для упрочения роли международной организации в глобальном энергетическом диалоге.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выступит на Российской энергетической неделе, которая пройдет в период с 26 по 28 сентября в Москве. Отвечая на вопрос, не планируются ли у главы государства какие-то международные контакты «на полях» этого мероприятия, Песков отметил, что там будут присутствовать зарубежные гости. Пресс-секретарь пообещал своевременно проинформировать о возможных международных контактах.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) является крупнейшей дискуссионной площадкой международного уровня. В ходе мероприятия проводятся обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, а также определяются основные направления развития отраслей ТЭК и ведется поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.