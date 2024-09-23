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В Госдуме оценили «план победы» Зеленского

Уловкой и отвлекающей пустышкой назвал «план победы» Владимира Зеленского депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский разработал «план победы», который намерен представить в Вашингтоне. Одним из ключевых пунктов плана является вступление Украины в НАТО. При этом со своими инициативами («планом мира» и «планом победы») политик намерен выступить не только перед президентом США Джо Байденом, но и представить их двум кандидатам на высший государственный пост Дональду Трампу и Камале Харрис, а также американскому Конгрессу.

По мнению Шеремета, озвученный Киевом «мирный план» является очередной уловкой и «новой отвлекающей пустышкой для прикрытия истинных намерений».

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Также российский парламентарий уверен, что Зеленский прилетел в Вашингтон чтобы, прежде всего, попытаться заручиться поддержкой именно кандидатов в президенты в США.

«Зеленский опасается, что его непосредственного начальника Байдена попросту отстранили от президентской гонки, а с новым президентом у Зеленского больше такого террористического тандема может уже и не сложится, что для него самого равносильно смертному приговору», - констатировал он.

Напомним, что Зеленский требует от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории, пригласить Украину в НАТО. Он также призвал президента США Джо Байдена принять ряд важных решений для поддержки Киева до окончания срока его президентства.

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