Полянский: Россия не видела «мирный план» Зеленского

Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского по украинскому кризису, не была приглашена на его обсуждение.

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«Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», — сказал в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В постпредстве РФ заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

На прошлой неделе Зеленский заявил, что мирный план Украины готов на 90%.

Кроме того, в La Repubblica писали, что немецкий канцлер Олаф Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине.