В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами

В России существует мошенничество с поддельными благотворительными фондами, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

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По его словам, аферисты создают фальшивые веб-сайты или страницы в социальных сетях, предлагающие сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней.

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Депутат указал, что данные фонды могут выглядеть очень убедительно, особенно если они используют изображения и истории, которые трогают за душу. Однако собранные средства направляются мошенникам, а не на помощь нуждающимся.