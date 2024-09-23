Песков рассказал о стажировке участников программы «Время героев»

Участники программы "Время героев" проходят стажировку в Администрации президента. Об этом сообщил газете "Ведомости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Администрации [президента РФ] есть [участники "Времени героев"], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много", - сообщил Песков изданию.

Песков ответил на вопрос о дальнейшей работе

Он добавил, что в управлении пресс-службы и информации Кремля таких стажеров нет.

"У нас в подразделении пока нет [участников "Времени героев"], никто не высказывал пожелания. Уж слишком беспокойный у нас участок", - пояснил Песков.

Программа "Время героев" стартовала 27 мая 2024 года с целью подготовки руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. Для участия в первом потоке программы были отобраны заявки кандидатов, имеющих наиболее релевантный управленческий опыт и потенциал развития.