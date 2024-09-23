Странам СНГ следует игнорировать критику своих выборов со стороны Запада. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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Памфилова заявила, что страны, которые критикуют выборы в государствах СНГ, «сами назначили себя демократией, хотя у них давно никакой демократии нет». По ее словам, власть в ЕС захватили никем не избиравшиеся политики вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Глава российского ЦИК призвала не обращать внимание на критику тех, кот фактически назначает России врагом.

Памфилова: Противники России на этих выборах прибегли к методам террора

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября, в большинстве регионов выборы шли три дня, с 6 по 8 сентября. В Брянской области прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу. Им стал экс-министр спорта Олег Матыцин, представляющий «Единую Россию». Он получил 67,98% голосов.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявил, что несмотря на происки недоброжелателей, региональные выборы в России прошли спокойно. Он отметил, что всего в ходе избирательной компании было зафиксировано 150 тысяч хакерских атак.

Ранее Памфилова обвинила депутатов от КПРФ в «безобразном поведении».