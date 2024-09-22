Странам СНГ следует игнорировать критику своих выборов со стороны государств Запада. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

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По ее словам, те, кто критикуют выборы в странах СНГ, «сами назначили себя демократией», хотя у них «уже давно никакой демократии нет». Она отметила, что в Европе власть захватили никем не избиравшиеся политики вроде главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая проводит «жесткую тоталитарную линию под диктат Вашингтона».

«Надо вообще не обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом», — добавила Памфилова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в странах СНГ полем боя. Глава республики заявил, что предвыборные кампании в странах СНГ уже давно перестали быть сугубо технической процедурой.