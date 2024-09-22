Полянский раскритиковал принятый на саммите ООН «Пакт будущего»

"Пакт будущего", который был принят на саммите в штаб-квартире ООН, несбалансирован, содержит опасные положения и является ударом по всемирной организации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"К сожалению, нет ничего радостного в том, что сегодня (22 сентября - прим. ТАСС) ООН приняла "Пакт будущего". ООН попрала свои собственные принципы, чтобы угодить группе делегаций из "прекрасного сада", которые с самого начала узурпировали переговоры. А у большинства из "джунглей", как у стада, просто не хватило духу протестовать и отстаивать свои права. И именно оно будет нести ответственность за последствия", - написал дипломат в Х (ранее Twitter).

По словам Полянского, "пакт несбалансирован и содержит очень опасные положения, которые приведут к обратному эффекту и подорвут многосторонность и межправительственную природу ООН, поддерживаемую Уставом ООН".

"Это огромный удар по организации в целом", - пояснил он.

Заместитель постпреда России при ООН отметил, что "в результате инклюзивного переговорного процесса в нормальном понимании этого термина не получилось". "Новый председатель 79-й сессии ГА ООН [Филемон Янг] пытался исправить ситуацию, но было уже поздно".

На начавшемся в ООН Саммите будущего замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин указал, что вынесенный с нарушением процедуры текст не поддержали некоторые делегации. Российский дипломат предложил Янгу отложить принятие документа до согласования всех его положений. Внесенную Россией поправку не приняли, в связи с чем Вершинин отметил, что РФ дистанцируется от консенсуса по "Пакту будущего" и "Глобальному цифровому договору". Он подчеркнул, что это особенно касается положений о разоружении, вопросов участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека.

Саммит будущего проходит с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи. Основная цель саммита - обсуждение глобальных вызовов и выработка коллективных решений мировыми лидерами, экспертами и гражданским обществом. Несмотря на заявленную значимость саммита, постоянные члены Совбеза не участвуют в нем на уровне глав государств и правительств.