Захарова сообщила о вывозе ВСУ жителей Курской области в неизвестном направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область вывезли в неизвестном направлении часть мирных жителей. Об этом МИД России Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».

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По ее словам, сейчас граждане находятся вне пределов России, их судьба неизвестна.

Также, рассказала дипломат, ВСУ организовали несколько концентрационных лагерей, куда сгоняли людей под угрозой оружия. Предположительно, один из таких объектов украинцы устроили в здании одного из социальных учреждений города Суджа, в нем находятся от 70 до 120 мирных жителей, в том числе дети, старики, женщины и люди с ограниченными возможностями.

Ранее жительница деревни Золотаревка Рыльского района Курской области Мария Беседина рассказала, что ВСУ обстреляли мирных жителей в поле. По ее словам, подобные инциденты случались до момента, когда власти приняли решение об эвакуации приграничных населенных пунктов. «Копали картошку под дронами, под обстрелами», — поведала она.