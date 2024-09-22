Захарова одной фразой описала шаг Запада против России

Захарова прокомментировала поставки ВСУ оружия со стороны Запада

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Западные страны не осознают всю серьезность угрозы, связанной с поставками вооружений и военной техники ВСУ, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

В 2014-2024 года страны коллективного Запада поставили на Украину большое количество стрелкового оружия, танков, РСЗО, ЗРК, САУ.

Захарова заявила о непонимании Западом угрозы применения оружия против АЭС

«Знаете, есть такое выражение «слабоумие и отвага», это как раз про них», — отметила Захарова.

По словам дипломата, ВСУ применяют полученное оружие против атомных электростанций. Кроме того, добавила она, часть вооружений «перетекла» на Ближний Восток.