Захарова заявила о непонимании Западом угрозы применения оружия против АЭС

Западные страны не понимают угроз, связанных с поставками на Украину вооружений, применяемых против атомных электростанций (АЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД Росси Мария Захарова в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По ее словам, речь идет не о «красных линиях», а о понимании того, что «у радиации нет границ», так как она распространяется по воде и воздуху.

«Люди утратили способность думать, анализировать, откуда страх-то? Они даже не понимают угрозы, которую наносят сами себе», — сказала Захарова, комментируя действия западных политиков.

Ранее Захарова исключила урегулирование кризиса на Украине без учета интересов России. При этом, по ее словам, в Киеве и на Западе не думают о мире, так как «им нужна война».