В России прокомментировали призыв мировых лидеров к миру на Украине

Призыв лидеров США, Индии, Австралии и Японии — стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) — к миру на территории Украины выглядит лицемерным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление политиков.

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«Странно слышать призывы США к миру, которые, по сути, организовали этот конфликт и активно его поддерживают на протяжении двух с половиной лет. Это лицемерие, по крайней мере со стороны США. За этим заявлением ничего не стоит», — сказал депутат.

Лидеры Японии, Австралии, Индии и США выпустили совместное заявление по итогам саммита. В декларации говорится о необходимости установить «всеобъемлющий, справедливый и прочный» мир на территории Украины в соответствии с международным правом и уставом ООН.

«Включая уважение суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе.

При этом в заявлении не упоминается Россия.

Политики отметили, что украинский кризис негативно влияет на продовольственную и энергетическую безопасность. Также они подчеркнули важность избежать применения ядерного оружия.