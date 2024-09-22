У России нет альтернативы победе в противостоянии с Западом и киевским режимом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков отметил, что многие на Западе «одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца». Враг воюет с Россией коллективно. Западные политики открыто говорят, что их цель это «стратегически и тактически победить Россию».

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По словам Пескова, «это обязывает нас серьезно относиться к такой позиции», выстраивать свои действия с учетом этой опасности. Необходимо продолжать СВО с тем, чтобы достичь всех поставленных целей, выполнить задачи и одержать победу.

«Для России каких-то иных альтернатив победе в истории не было. Нет альтернативы нашей победе и сейчас», — подытожил Песков.

Ранее украинский политолог заявил, что у киевского режима нет шансов на победу из-за истощения ресурсов.